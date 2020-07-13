В Хабаровске проходит акция «Помоги собраться в школу» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровске проходит акция «Помоги собраться в школу», в рамках которой помощь оказали более чем 500 семьям. Акция стартовала 1 мая 2020 года. Она направлена на поддержку детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Вместе с другими ребятами эти школьники 1 сентября отправятся получать знания и будут обеспечены всем необходимым.

- Целью акции стало желание добиться, чтобы первоклассники не чувствовали себя ущемленными на фоне одноклассников из-за разных финансовых возможностей их родителей, - отметила заведующая сектором городского управления социальной работы с населением Надежда Чепак.

Для ребят собирают письменные принадлежности, сумки или рюкзаки, школьную и спортивную форму, обувь и другие нужные вещи. Акция длится до 1 октября 2020 года. К жителям города обращаются с просьбой принять участие в благотворительном марафоне. Помощь принимают в виде вещей и пожертвований. Реквизиты для перечисления благотворительной помощи опубликованы на сайте городской администрации.