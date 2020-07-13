2020-07-13T10:22:28+03:00
Происшествия

Под Хабаровском осудят уклониста от военной службы

Несостоявшийся призывник может лишиться свободы на срок до двух лет
Александр ШТААЛЬ
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Под Хабаровском осудят уклониста от военной службыПод Хабаровском осудят уклониста от военной службыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Под Хабаровском осудят уклониста от военной службы. По предварительной информации, житель села Некрасовка, состоящий на воинском учете в военном комиссариате Хабаровского и Нанайского районов Хабаровского края, подлежит призыву на военную службу. Однако на повестки из военного комиссариата он не реагировал и с октября 2019 года по май 2020 года уклонялся от службы в армии.

- В отношении несостоявшегося солдата начались разбирательства по статье «Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы». Уважительных причин не служить в армии у него не было, однако проходить медкомиссию он отказался, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Отметим также, что за совершенное преступление уклонист может лишиться свободы на срок до двух лет. Материалы уголовного дела находятся в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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