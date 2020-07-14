14 Июль 2020 2020-07-13T14:43:17+03:00

Обстановка в Хабаровском крае на 14 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

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Сегодня, 14 июля, в Хабаровске без существенных осадков, ночью +16 +18, днем +27 +29, ветер восточный 4-9 м/с. На юге региона кратковременные дожди, ночью +15 +20, днем +26 +31, ветер восточный 5-10 м/с. В центральных районах местами небольшие дожди, температура ночью +8 +19, днем +17 +32, ветер северный, северо-восточный 3-10 м/с. На север края преимущественно без осадков, ночью +8 +17, днем +13 +31, ветер восточный, юго-западный 3-11 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется в пределах 6-17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По информации регионального минздрава, в крае зафиксировали 5432 случая заражения коронавирусом. Из них излечившихся 2675, скончавшихся 42.

ИСТОЧНИК KP.RU