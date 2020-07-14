2020-07-13T14:59:57+03:00
Общество

Больше тысячи детей записали в первые классы в Биробиджане

План выполнен на 100 процентов
Александр ШТААЛЬ
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Больше тысячи детей записали в первые классы в БиробиджанеБольше тысячи детей записали в первые классы в БиробиджанеФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В первые классы в Биробиджане записали 1039 детей. План выполнен на 100 процентов. Формируют классы по территориальному принципу. Об этом сообщили в городском управлении образования.

- Напомним, в областном центре запись в первые классы началась с 1 февраля, - рассказал мэр Биробиджана Александр Головатый. – Больше всего детей записали в гимназию №1 и лицей №23. В школе №14 еще не полностью укомплектованы первые классы.

К слову, до 1 июля в школы принимали первоклассников, проживающих на закрепленной за школой территории. Если мамы и папы хотят записать ребенка не по прописке, сейчас можно обратиться в образовательные учреждения. Документы примут только при наличии свободных мест. Необходимую информацию опубликовали на сайтах городских школ. Также информация о записи детей в первый класс есть на сайте Госуслуги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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