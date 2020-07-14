2020-07-14T05:15:42+03:00
Общество

Комсомольские авиастроители построили новейшие самолеты для «Русских Витязей»

В распоряжение военных поступили четыре воздушных судна Су-35С
Александр ШТААЛЬ
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Комсомольские авиастроители построили новейшие самолеты для «Русских Витязей»Комсомольские авиастроители построили новейшие самолеты для «Русских Витязей»Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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Комсомольские авиастроители построили новейшие самолеты для «Русских Витязей». Четыре воздушных судна Су-35С уже передали военным летчикам. К слову, это уже вторая четверка истребителей поколения 4++, построенная в Городе юности. Напомним, первую партию из четырех боевых крылатых машин поставили на вооружение осенью 2019 года.

- Новые Су-35С принял технический состав, машины прошли заводские испытания. Все они окрашены в цвета российского флага и имеют серийную комплектацию, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Отметим также, что каждый самолет протестировали в воздухе в различных рабочих режимах. Полеты выполняли с аэродрома Дземги авиационного завода. Сами военные высоко оценили новые самолеты и поблагодарили авиастроителей Города юности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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