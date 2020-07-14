В селе в Хабаровском крае появится обустроенный пляж

14 Июль 2020 2020-07-14T05:11:42+03:00

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В сельском поселении «Село Джуен» заканчивают работы в рамках проекта «У чистого берега озера» ТОС «Хэвэнпу» (Наше озеро). Задумка сводится к созданию зоны активного отдыха детей и взрослых. Она будет представлять собой пляж, площадки со скамейками, зонтики, столики. Также на территории предполагается наличие освещения.

- Это пространство станет центром летнего отдыха, занятий водным спортом, соревнований на воде и ежегодных национальных праздников, например, «Дня рыбака», «Дня охотника» и праздника «День Нептуна». В целом этот проект поможет сделать село более привлекательным для туристов, - рассказали в районной администрации.

Напомним, проект «У чистого берега озера» победил на краевом конкурсе проектов ТОС в 2019 году. На его реализацию выделили грант на сумму 394,8 тысячи рублей. На сегодняшний день уже закончили возводить фундамент площадки зоны отдыха. Также установили ограждения и полы, скамейки, зонты и столики. Доставки и выравнивание слоев песка провели силами жителей сельского поселения.

ИСТОЧНИК KP.RU