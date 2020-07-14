Экс-начальника почты осудили в Хабаровске

14 Июль 2020 2020-07-14T05:06:38+03:00

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В Хабаровске осудили бывшего начальника отделения почтовой связи за присвоение денег. Из материалов дела следует, что 39-летняя фигурантка преступила закон в декабре 2019 года. Тогда злоумышленница забрала себе деньги, полученные от клиентов отделения.

- Ущерб организации от ее действий составил 45 тысяч рублей. В ходе предварительного и судебного следствия женщина вину в инкриминируемом деянии признала. Также фигурантка в содеянном созналась и раскаялась. Кроме того, возместила причиненный предприятию ущерб, - прокомментировали в пресс -службе краевой прокуратуры.

Служители Фемиды признали женщину виновной в растрате. В качестве наказания бывшему начальнику назначили лишение свободы условно на срок в два года с испытательным сроком два года.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU