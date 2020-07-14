14 Июль 2020 2020-07-14T05:05:51+03:00

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Бывшие бездомные в Хабаровске напекли булочек и пирогов. Продукцию представили на фестивале хлеба, в минувшее воскресенье, 12 июля 2020 года. Мероприятие провели в рамках гранта «Был бы хлеб, а у хлеба будут люди». Его приурочили к православному празднику - дню памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

- Проект направлен на обучение людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, - рассказали в ХКО «Милосердие». - Они учатся печь хлебобулочные изделия. В этот раз для гостей они приготовили 150 булочек и 14 пирогов с различными начинками, а также 25 батонов, 26 буханок подового хлеба, несколько буханок белого хлеба.

- Такими учениками я буду гордиться. В теории небольшие трудности были, а на практике все прекрасно получилось, - говорит Людмила Петровна Кравченко, технолог этих курсов. Она обучила две группы будущих пекарей.

К слову, участники фестиваля также ели вкусную уху из полевой кухни и пили чай, смотрели выступления творческих коллективов.

ИСТОЧНИК KP.RU