2020-07-14T05:04:49+03:00
Дом. Семья

Орланы впервые за три года массово слетелись в заповедник Хабаровского края

Краснокнижных птиц привлекла перспектива поживиться на здешнем озере
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Орланы впервые за три года массово слетелись в заповедник Хабаровского края ФОТО: Е. ШаклеинаОрланы впервые за три года массово слетелись в заповедник Хабаровского края ФОТО: Е. Шаклеина
Изменить размер текста:

В заповеднике «Болоньский» заметили большое скопление краснокнижных орланов-белохвостов. Пернатые облюбовали места в районе кордона «Кирпу». Аналогичное нашествие птиц отмечали ранее в начале июля. Тогда на маршруте от «Кирпу» до кордона «Килтасин» зафиксировали 81 особь орлана-белохвоста.

- Самая большая стая насчитывала 26 птиц, - комментирует Римма Андронова, начальник отдела науки ФГБУ «Заповедное Приамурье». - Тогда, как и нынче, реки были полноводными, а охотиться на рыбу орланам все же удобнее в неглубокой воде.

Большое скопление птиц наблюдали на мелководном озере Альбите. Здесь птицам удобно охотиться, поскольку рыба идет на нерест именно на мелководье. В основном слетаются неполовозрелые особи, не привыкшие к гнезду. Напомним, орлан-белохвост относится к роду орланов. Птица занесена в Красную книгу России и охраняется в Болоньском заповеднике.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Машина возле комендатуры в Хабаровске полностью уничтожена в аварии
Видеонаблюдение от компании «Ростелеком» помогает работать хабаровским фермерам
В Хабаровском крае начали добывать ценные водоросли
В торговом центре в Комсомольске загорелась кровля
В Хабаровске водитель травмировался в им же устроенной аварии
Орланы впервые за три года массово слетелись в заповедник Хабаровского края
В Хабаровске продолжается ремонт на теплоцентралях
Бывшие бездомные в Хабаровске напекли булочек и пирогов
Экс-начальника почты осудили в Хабаровске
В селе в Хабаровском крае появится обустроенный пляж
Комсомольские авиастроители построили новейшие самолеты для «Русских Витязей»
Больше тысячи детей записали в первые классы в Биробиджане
Обстановка в Хабаровском крае на 14 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон