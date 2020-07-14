14 Июль 2020 2020-07-14T05:04:49+03:00

Орланы впервые за три года массово слетелись в заповедник Хабаровского края ФОТО: Е. Шаклеина

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В заповеднике «Болоньский» заметили большое скопление краснокнижных орланов-белохвостов. Пернатые облюбовали места в районе кордона «Кирпу». Аналогичное нашествие птиц отмечали ранее в начале июля. Тогда на маршруте от «Кирпу» до кордона «Килтасин» зафиксировали 81 особь орлана-белохвоста.

- Самая большая стая насчитывала 26 птиц, - комментирует Римма Андронова, начальник отдела науки ФГБУ «Заповедное Приамурье». - Тогда, как и нынче, реки были полноводными, а охотиться на рыбу орланам все же удобнее в неглубокой воде.

Большое скопление птиц наблюдали на мелководном озере Альбите. Здесь птицам удобно охотиться, поскольку рыба идет на нерест именно на мелководье. В основном слетаются неполовозрелые особи, не привыкшие к гнезду. Напомним, орлан-белохвост относится к роду орланов. Птица занесена в Красную книгу России и охраняется в Болоньском заповеднике.

ИСТОЧНИК KP.RU