14 Июль 2020 2020-07-14T05:03:37+03:00

В Хабаровске водитель травмировался в им же устроенной аварии Фото: УМВД России по городу Хабаровску

Он сбил дорожные знаки и врезался в припаркованное авто

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске в минувшие сутки, 13 июля, в районе дома №2 В по улице Пионерская случилась авария. По предварительной информации, днем машина Nissan Presage двигалась в сторону переулка Доступный. Водитель не обеспечил контроль за управлением своим авто, наехал на дорожные знаки. После этого иномарка продолжила бесконтрольно двигаться и наехала на припаркованный автомобиль Toyota Mark-2.

- В происшествии пострадал только водитель машины Nissan Presage. Врачи диагностировали у него ушибы мягких тканей грудной клетки, травмировано правое предплечье. Его доставили в больницу, - рассказал информированный источник.

Известно, что за рулем иномарки находился водитель, стаж вождения которого с 2018 года. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения он не стал проходить.

Автолюбителей Хабаровска убедительно просят соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU