2020-07-14T04:53:48+03:00
Общество

В торговом центре в Комсомольске загорелась кровля

До прибытия пожарных здание покинули 150 человек
Александр ШТААЛЬ
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В торговом центре в Комсомольске загорелась кровляВ торговом центре в Комсомольске загорелась кровляФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В торговом центре в Комсомольске -на-Амуре загорелась кровля. Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарно-спасательной службы вчера, 13 июля, поздно вечером. Огнеборцы немедленно отправились к торговому центру «Выбор», где случилось происшествие.

- На месте пожарные организовали разведку, начали искать очаг возгорания. Звенья газодымозащитной службы проверили все помещения. До прибытия пожарных подразделений из здания самостоятельно вышли 150 человек, - рассказали в пресс- службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Локализовать пламя смогли в 21:45, а спустя пять минут полностью ликвидировать. От огня пострадала кровля. Во время происшествия никто из людей не погиб и не пострадал. В ликвидации последствий пожара задействовали 31 человека и восемь единиц техники. Сотрудники Госпожнадзора устанавливают причины возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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