2020-07-14T04:52:57+03:00
Общество

В Хабаровске продолжается ремонт на теплоцентралях

В связи с ремонтными работами завтра перекроют перекресток улицы Льва Толстого и Ким Ю Чена
Евгения МОЛОТОВА
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В связи с ремонтными работами завтра перекроют перекресток улицы Льва Толстого и Ким Ю ЧенаВ связи с ремонтными работами завтра перекроют перекресток улицы Льва Толстого и Ким Ю ЧенаФото: Александра ШОПЕНКО
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Хабаровские тепловые сети (структурное подразделение АО «ДГК») информируют жителей краевой столицы о разгаре ремонтной кампании. Так, в связи с заменой участка трубопровода подземной прокладки на тепломагистрали ТМ-32 в период с 8:00 15 июля по 22:00 16 июля в Хабаровске будет перекрыто движение для всех видов транспорта на перекрестке автомобильных дорог улицы Льва Толстого и улицы Ким Ю Чена.

Энергетики просят хабаровчан с пониманием отнестись к временным ограничениям движения в городе, так как своевременно проведенная ремонтная кампания является залогом успешного прохождения ОЗП 2020-2021.

Информацию о ремонтной кампании 2020 года, проводимой в Хабаровске, можно узнать, позвонив в диспетчерскую службу ХТС по телефону: 8 (4212) 36-35-16. Все ремонтные работы проводятся с соблюдением правил защиты персонала от коронавирусной инфекции.

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