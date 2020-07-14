14 Июль 2020 2020-07-14T04:51:33+03:00

Их планируют перерабатывать и использовать в лечебно-профилактических целях

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В Хабаровском крае начали добывать ценные водоросли. Работа идет в поселке Лососина Советско-Гаванского района. Добыто сырье собираются перерабатывать и использовать в дальнейшем в лечебно-профилактических целях.

- Реализация проекта началась в 2019 году. Заранее подготовили производственные, складские, холодильные и иные необходимые помещения, - рассказали в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока. - Кооператив, который взялся за это производство, специализируется на переработке морепродуктов и водорослей, проводит научные исследования в этой сфере.

Из биоресурсов изготавливают сертифицированные продукты. Так, из ламинарии производят гель,из морских ежей и трепангов - экстракты, а из кальмаров изготавливают тушки и щупальца.

Рыбаки в крае чуть не лишились права добычи ламинарии из-за единого промыслового пространства «подзоны Приморье». Ситуация поменялась за счет изменений в правилах рыбалки - добычу разделили между рыбаками Приморья и Хабаровского края.

ИСТОЧНИК KP.RU