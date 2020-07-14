2020-07-14T05:23:32+03:00
Происшествия

Машина возле комендатуры в Хабаровске полностью уничтожена в аварии

В нее врезалась иномарка с четырьмя клиентами питейного заведения
Александр ШТААЛЬ
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Машина возле комендатуры в Хабаровске полностью уничтожена в аварииМашина возле комендатуры в Хабаровске полностью уничтожена в аварииФото: Михаил СЕРГЕЕВ
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В минувшее воскресенье, 12 июля, в центре Хабаровска в машину военнослужащего врезалась иномарка. По предварительной информации, потерпевший припарковал свое авто Toyota Sprinter под окнами комендатуры. Она находилась на проезжей части, у бордюра улицы Ленина вблизи от перекрестка с улицей Шеронова. В нее врезалось авто Toyota Altezza. Машина военнослужащего полностью уничтожена.

В салоне машины Toyota Altezza находились четыре молодых человека. Они катались с ветерком после ночи, проведенной в питейном заведении. Один из пассажиров момент аварии проспал и не получил ни царапины. Трем его товарищам потребовалась помощь врачей.

Автолюбитель, которого Toyota Altezza обогнала за полминуты до происшествия, подтвердил корреспонденту «КП», что машина ехала быстро. Водитель потерял контроль над движением, иномарку понесло в сторону бордюра. Ударившись о него, машина развернулась боком и врезалась в задний бампер Toyota Sprinter. Припаркованную иномарку ударом развернуло задом наперед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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