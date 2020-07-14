2020-07-14T05:22:16+03:00
Общество

Районным администрациям в ЕАО выделят деньги на погашение задолженностей

Из федерального бюджета направят 397,8 миллиона рублей
Александр ШТААЛЬ
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Районным администрациям в ЕАО выделят деньги на погашение задолженностейРайонным администрациям в ЕАО выделят деньги на погашение задолженностейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Районным администрациям в ЕАО выделят деньги на погашение задолженностей. Для этого из федерального бюджета направят 397,8 миллиона рублей. Эти средства в первую очередь потратят на погашение просроченной кредиторской задолженности, подтвержденной федеральным казначейством в ходе проверки.

- В частности деньги в сумме 308,6 миллиона рублей направят в Ленинский, Биробиджанский и Облученский районы. Администрация ликвидирует задолженности по платежам во внебюджетные фонды, в частности пенсионный, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Также часть денег используют для оплаты долгов за услуги поставщикам в различных сферах, в том числе и ЖКХ. Такой подход поможет финансовому оздоровлению коммунальных организаций и позитивно скажется на ходе подготовки к отопительному сезону. Еще 89,2 миллиона рублей потратят на гашение долгов областного бюджета. Их также выявили во время мартовской проверки федерального казначейства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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