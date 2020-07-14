14 Июль 2020 2020-07-14T05:21:33+03:00

Спасатели в Хабаровском крае выехали к месту возможного паводка Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

По прогнозам гидрологов, уровень воды может подняться на реке Кур у села Новокуровка

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Спасатели в Хабаровском крае выехали к месту возможного паводка. По предварительной информации, уровни воды могут подняться на реке Кур у села Новокуровка. Как результат - могут начаться паводки.

- На сегодняшний день вода уже превысила отметки неблагоприятного явления. Есть вероятность подтопления полей и огородов в населенных пунктах Улика-Национальное, Улика-Павловка и Победа, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

К месту предполагаемого паводка спасатели в составе четырех человек направились из Хабаровска на катере. Специалисты будут мониторить обстановку в этом и ближайших населенных пунктах на реке Кур, рассказывать населению о складывающейся ситуации. Если будет необходимость, дополнительно направят еще одну группу.

Отметим также, что на сегодняшний день затоплены поймы рек Амур на участке сел Елабуга - Богородское, Бурея, Уссури, Кур, Тунгуска, Манома, Амгунь на глубину 0,1 - 2,8 метра.

ИСТОЧНИК KP.RU