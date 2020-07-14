14 Июль 2020 2020-07-14T06:03:10+03:00

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Естественная убыль населения растет в Хабаровском крае. Так, за январь-май 2020 года в крае зафиксировали 5415 новорожденных и 7182 умерших. Естественная убыль населения составляет минус 1767. Это немного выше, чем за аналогичный период 2019 года. Тогда за январь-май родились 5944, умерли 7647 человек. Естественная убыль населения составила минус 1703. Об этом сообщили в Хабаровскстате.

Отметим также, что динамика естественной убыли населения в крае сохраняется с 1955 года. До этого времени, в период с 1950 по 1955 годы, в крае была стабильная статистика по естественному приросту. К слову, после 1955 года самый большой показатель по убыли населения был в 2000 году - минус 8345 жителей. Статистика зафиксировала «плюс», то есть прирост населения, в период 2012-2016 годов, цифры варьировались в пределах 139-1174 человек. Однако потом тенденция к убыли населения опять восстановилась.

ИСТОЧНИК KP.RU