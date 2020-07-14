Одаренная молодежь в Хабаровском крае получит стипендии

14 Июль 2020 2020-07-14T08:41:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Одаренная молодежь в Хабаровском крае будет получать стипендии в течение года. Такой знак внимания окажут ученикам школ искусств и студентам высших и среднеспециальных учебных заведений. Вознаграждение распределяют по итогам краевых конкурсов и олимпиад по видам искусства, а также по результатам проведения краевых, всероссийских и международных фестивалей самодеятельного художественного творчества.

- Дополнительные выплаты получат учащиеся школ искусств из восьми муниципальных образований, - рассказали в министерстве культуры Хабаровского края. - Практика назначения стипендий существует в регионе с 2007 года. За все время премированы более 400 человек.

В этом году стипендии назначили 30 молодым талантам. Среди них учащиеся школ искусств и участники творческих коллективов Хабаровска, Ванинского, Амурского, Солнечного, Хабаровского, Советско-Гаванского, Комсомольского и имени Лазо районов. Есть среди ребят и те, кто становятся стипендиатами не в первый раз.

ИСТОЧНИК KP.RU