2020-07-14T08:41:01+03:00
Звезды

Одаренная молодежь в Хабаровском крае получит стипендии

Внимание окажут ученикам школ искусств и студентам
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Одаренная молодежь в Хабаровском крае получит стипендииОдаренная молодежь в Хабаровском крае получит стипендииФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

Одаренная молодежь в Хабаровском крае будет получать стипендии в течение года. Такой знак внимания окажут ученикам школ искусств и студентам высших и среднеспециальных учебных заведений. Вознаграждение распределяют по итогам краевых конкурсов и олимпиад по видам искусства, а также по результатам проведения краевых, всероссийских и международных фестивалей самодеятельного художественного творчества.

- Дополнительные выплаты получат учащиеся школ искусств из восьми муниципальных образований, - рассказали в министерстве культуры Хабаровского края. - Практика назначения стипендий существует в регионе с 2007 года. За все время премированы более 400 человек.

В этом году стипендии назначили 30 молодым талантам. Среди них учащиеся школ искусств и участники творческих коллективов Хабаровска, Ванинского, Амурского, Солнечного, Хабаровского, Советско-Гаванского, Комсомольского и имени Лазо районов. Есть среди ребят и те, кто становятся стипендиатами не в первый раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти Хабаровска озабочены выпадением детей из окон
В Хабаровском крае потушили все природные пожары
Заместитель губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обратился к населению
Мать в Хабаровском крае осудили за гибель четырехлетней дочки
Одаренная молодежь в Хабаровском крае получит стипендии
Естественная убыль населения растет в Хабаровском крае
Спасатели в Хабаровском крае выехали к месту возможного паводка
Районным администрациям в ЕАО выделят деньги на погашение задолженностей
Машина возле комендатуры в Хабаровске полностью уничтожена в аварии
Видеонаблюдение от компании «Ростелеком» помогает работать хабаровским фермерам
В Хабаровском крае начали добывать ценные водоросли
В торговом центре в Комсомольске загорелась кровля
В Хабаровске водитель травмировался в им же устроенной аварии
Орланы впервые за три года массово слетелись в заповедник Хабаровского края
В Хабаровске продолжается ремонт на теплоцентралях
Бывшие бездомные в Хабаровске напекли булочек и пирогов
Экс-начальника почты осудили в Хабаровске
В селе в Хабаровском крае появится обустроенный пляж
Комсомольские авиастроители построили новейшие самолеты для «Русских Витязей»
Больше тысячи детей записали в первые классы в Биробиджане
Обстановка в Хабаровском крае на 14 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон