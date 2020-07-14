2020-07-14T08:40:06+03:00
Происшествия

Мать в Хабаровском крае осудили за гибель четырехлетней дочки

Девочка выпала из окна, пока пьяная родительница спала
Александр ШТААЛЬ
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Мать в Хабаровском крае осудили за смерть четырехлетней дочкиМать в Хабаровском крае осудили за смерть четырехлетней дочкиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мать в Хабаровском крае осудили за гибель четырехлетней дочки. Из материалов дела следует, что инцидент случился 8 марта 2020 года. Родительница была пьяна. Она уснула в своей комнате общежития в поселке Чегдомын, а ребенок был предоставлен сам себе. Девочка залезла на подоконник и выпала из окна третьего этажа. От полученных травм несовершеннолетняя скончалась.

- В отношении 37-летней женщины возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сама фигурантка вину признала и раскаялась, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

В рамках расследования установили причины и условия, способствовавшие совершению преступления. По решению суда женщина ближайший год проведет в колонии-поселении.

Родителей призывают быть бдительными и внимательно следить за своими детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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