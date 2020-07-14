Видеонаблюдение от компании «Ростелеком» помогает работать хабаровским фермерам

14 Июль 2020 2020-07-14T08:38:20+03:00

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«Ростелеком» организовал систему видеонаблюдения в крестьянско-фермерском хозяйстве «Краснореченское» в пригороде Хабаровска. На территории хозяйства установлено 77 видеокамер, под контролем которых около четырех гектаров. Под наблюдением - ферма с поголовьем крупного рогатого скота, модульный молочный завод, выгоны для скота, стоянки автотранспорта, магазин, производственные помещения и охрана.

- Мы наблюдаем за работниками и контролируем, чтобы те бережно относились к вверенному им оборудованию и имуществу. У меня, жены и сына на телефонах установлено приложение, через которое мы смотрим, что происходит на ферме. Когда обнаруживаем неисполнение работниками требований - фотографируем видеозапись и отправляем им. По камере все видно, и нарушение становится уже неоспоримым фактом, - рассказывает Николай Скалюк, хозяин крестьянско-фермерского хозяйства «Краснореченское».

Для стабильной работы интернета и системы видеонаблюдения до фермерского хозяйства проложена оптическая линия связи. Установленные видеокамеры имеют широкий угол обзора и работают в круглосуточном режиме. Видеозаписи хранятся на защищенной облачной платформе «Ростелекома». Просматривать их можно через веб-сервис и мобильное приложение в режиме онлайн или из сохраненного архива везде, где есть интернет.

Посмотреть, как будет выглядеть ваш личный кабинет «Видеонаблюдения», можно прямо сейчас: https://camera.rt.ru/main/cameras. Хорошим дополнением к видеонаблюдению может стать система видеоаналитики. Она распознает события в кадре и систематизирует их в зависимости от поставленных задач. Получить более подробную информацию об услугах «Ростелекома» для бизнеса можно на сайте www.rt.ru, по единому бесплатному телефону 8-800-200-30-00, а также в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома».