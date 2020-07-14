2020-07-14T09:45:35+03:00
Общество

В Хабаровском крае потушили все природные пожары

Но это вовсе не означает, что риска возгораний нет
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае потушили все природные пожарыВ Хабаровском крае потушили все природные пожарыФото: Управление лесами правительства Хабаровского края
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В Хабаровском крае потушили все природные пожары. Напомним, с нчала сезона в регионе зарегистрировано 349 очагов против 409 в прошлом году. Лесной охране региона удалось сдержать рост числа пожаров даже несмотря на раннюю весну.

- Однако отсутствие пожаров на сегодняшний день не означает, что риска возгораний нет. Пришла июльская жара, с мая продолжается сезон сухих гроз. Краевая служба находится в режиме повышенной готовности, - прокомментировали ситуацию в краевом управлении лесами.

Жителям края напоминают о действующем особом противопожарном режиме в 14 районах региона. Пожалуйста, не разжигайте костры, не проводите огневые работы, не бросайте окурки и мусор в лесах. В рамках профилактических работ лесная охрана совместно с полицией и МЧС регулярно проводит профилактические рейды. Однако этого мало. В сохранении лесов нужна сознательность людей. Пожалуйста, проявите ее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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