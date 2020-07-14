14 Июль 2020 2020-07-14T09:52:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Заместитель губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обратился к населению. Владимир Хлапов поблагодарил всех за разумное выражение гражданской позиции. Он также отметил, что среди митингующих были замечены люди, призывающие к хулиганским действиям. Одни делали это в состоянии алкогольного опьянения, другие просто хайповали.

- Убедительная просьба не дать таким людям превратить вашу поддержку в фарс. Уверен, что большинству из них абсолютно безразлично будущее региона. Если вы выступаете против беззакония, сами соблюдайте закон, - отметил Владимир Хлапов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/790366" frameborder="0"></iframe> Заместитель губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обратился к населению.Правительство Хабаровского края

ИСТОЧНИК KP.RU