2020-07-14T09:52:51+03:00
Общество

Заместитель губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обратился к населению

Владимир Хлапов поблагодарил всех за разумное выражение гражданской позиции
Александр ШТААЛЬ
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Заместитель губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обратился к населениюЗаместитель губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обратился к населениюФото: Правительство Хабаровского края
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Заместитель губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обратился к населению. Владимир Хлапов поблагодарил всех за разумное выражение гражданской позиции. Он также отметил, что среди митингующих были замечены люди, призывающие к хулиганским действиям. Одни делали это в состоянии алкогольного опьянения, другие просто хайповали.

- Убедительная просьба не дать таким людям превратить вашу поддержку в фарс. Уверен, что большинству из них абсолютно безразлично будущее региона. Если вы выступаете против беззакония, сами соблюдайте закон, - отметил Владимир Хлапов.

Заместитель губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обратился к населению.Правительство Хабаровского края

ИСТОЧНИК KP.RU

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