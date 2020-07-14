Заместитель губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обратился к населению
Заместитель губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обратился к населению. Владимир Хлапов поблагодарил всех за разумное выражение гражданской позиции. Он также отметил, что среди митингующих были замечены люди, призывающие к хулиганским действиям. Одни делали это в состоянии алкогольного опьянения, другие просто хайповали.
- Убедительная просьба не дать таким людям превратить вашу поддержку в фарс. Уверен, что большинству из них абсолютно безразлично будущее региона. Если вы выступаете против беззакония, сами соблюдайте закон, - отметил Владимир Хлапов.
Заместитель губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обратился к населению.Правительство Хабаровского края
ИСТОЧНИК KP.RU