14 Июль 2020 2020-07-14T11:56:58+03:00

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Власти Хабаровска озабочены выпадением детей из окон. Несчастные случаи в последнее время участились. О тревожной тенденции сообщила Елена Лагошина, заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам во время совещания городского оперативного штаба по мониторингу и принятию экстренных мер, связанных с распространением COVID-19.

- За последние полгода в Хабаровске семь случаев падения детей из окон. При этом один из них закончился гибелью несовершеннолетнего. Родителей убедительно просят удвоить бдительность. С приходом жары количество открытых нараспашку окон будет увеличиваться. Поэтому в разы возрастает риск угрозы жизни и здоровью малышей, - рассказала Елена Лагошина.

Со своей стороны мэр Хабаровска Сергей Кравчук поручил главам комитетов по управлению районами провести работу с родителями, особенно в неблагополучных семьях. Он отметил, что дети - это будущее города, и сейчас главная задача уберечь их и свести количество таких несчастных случаев к нулю.

ИСТОЧНИК KP.RU