14 Июль 2020 2020-07-14T11:55:17+03:00

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Родителям в ЕАО выписали штраф за купающихся детей. Несовершеннолетние купались в водоеме в Ленинском районе, рядом не было взрослых. Напомним, подобная беспечность уже закончилась трагически. В Облученском районе утонула трехлетняя девочка.

- Когда патруль приблизился, юные купальщики ныряли в воду недалеко от стоянки сторожевых кораблей в районе села Ленинское. Разговор со школьниками не заладился - парни уходили от ответов, ссылаясь на то, что соблюдают правила безопасности, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В итоге ребятам объяснили, что в водоеме без присмотра взрослых купаться запрещено. Сотрудник по делам несовершеннолетних доставила школьников в районный отдел полиции. Чуть позже в отношении их родителей составили административные протоколы по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

ИСТОЧНИК KP.RU