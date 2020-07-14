14 Июль 2020 2020-07-14T10:50:11+03:00

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В Хабаровске разрешили запустить пешеходный фонтан. Официальное разрешение от регионального управления Роспотребнадзора уже получено. Об этом сообщили в Дирекции спортивных сооружений.

Ранее сообщалось, что светомузыкальный пешеходный фонтан, расположенный на стадионе имени Ленина, запускали в тестовом режиме, когда только готовились к летнему сезону. Тестовый запуск прошел успешно. Все механизмы фонтанного комплекса работают без сбоев.

Отметим также, что светомузыкальный пешеходный фонтан будет работать наравне с другими водными развлекательными объектами. Ранее ограничения на их функционирование ввели из-за пандемии. Сотрудники Дирекции считают, что с запуском фонтана начнет пульсировать сердце спортивного парка стадиона имени Ленина.

Ранее сообщалось о возобновлении работы фонтанов в городе в штатном режиме. Жители и гости города могут ими любоваться на прудах, привокзальной площади и у кинотеатра «Дружба».

ИСТОЧНИК KP.RU