15 Июль 2020 2020-07-14T15:46:43+03:00

Обстановка в Хабаровском крае на 15 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

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Сегодня, 15 июля, в Хабаровске без существенных осадков, ночью +16 +18, днем +27 +29, ветер южный 5-10 м/с. На юге края ночью без существенных осадков, днем местами небольшие дожди, ночью +15 +22, днем +25 +32, ветер юго-восточный 6-11 м/с. В центральных районах местами небольшие дожди, ночью +9 +21, днем +17 +33, ветер южный, юго-западный 4-12 м/с. На севере региона преимущественно без осадков, ночью +9 +19, днем +15 +32, ветер южных направлений 4-11 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 8 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Информацию предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По данным регионального минздрава, в крае зарегистрировали 5539 случаев заражения коронавирусом. Из них излечились 2701 человек, скончались 43.

ИСТОЧНИК KP.RU