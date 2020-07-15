В ЕАО поваленные ветром деревья разрушили дома

15 Июль 2020 2020-07-15T03:50:00+03:00

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В Еврейской автономии помощь спасателей понадобилась жителям поселка Теплоозерск Облученского района. Здесь сильный ветер повалил деревья, упали зеленые насаждения на местные дома. Напомним, ранее сообщалось, что в этом районе прошел аномально крупный град. Льдинки, выпавшие во время грозы, местами пробивали кровлю на домах. Из-за таких осадков погиб урожай. К слову, аналогичное явление наблюдали и жители поселка Николаевка Смидовичского района.

- Ветровал случился вчера, 14 июля, во время кратковременного ливня. От сильного ветра упали 11 деревьев, повреждены кровли домов, в населенном пункте частично нарушено электроснабжение, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Уже вчера спасатели приступили к работе по ликвидации последствий ветровала. Пока информация о вреде здоровью людей не поступала.

ИСТОЧНИК KP.RU