2020-07-15T03:48:58+03:00
Общество

В Хабаровске временно изменятся три автобусных маршрута

Корректировки вносят в связи с аварийными работами
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровске временно изменятся три автобусных маршрутаВ Хабаровске временно изменятся три автобусных маршрутаФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровске временно изменятся три автобусных маршрута. Корректировки вносят в связи с аварийными работами. По предварительной информации, провести их собираются 15 и 17 июля на пересечении улиц Ким Ю Чена и Льва Толстого.

- Изменения маршрутов коснутся автобусов №№21, 29П и 58, - рассказали в городском управлении промышленности, транспорта и связи. - Автобусы муниципальных маршрутов регулярных перевозок №№ 21 и 58 при следовании от конечного пункта «Площадь имени Ленина» будут двигаться по маршруту: улица Пушкина - Амурский бульвар - улица Гайдара - улица Карла Маркса - далее по существующему маршруту.

Отметим также, что автобусы рейса №29П, следующие от остановки «Музыкальный театр» в центр города, будут двигаться по маршруту: улица Карла Маркса - улица Пушкина (с остановкой на площади имени Ленина) - Амурский бульвар - улица Льва Толстого - Амурский бульвар - далее по существующему маршруту.

Жителям города приносят извинения за доставленные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Афанасий Полятинский из Якутии стал «Человеком года» Почты России
Памятник-музей с 92-летней историей отреставрируют в ЕАО
В Хабаровском крае Сбербанк открывает летнюю цифровую школу для преподавателей вузов
Псевдоцелительница с помощью носка выманила деньги у хабаровчанки
В Комсомольске-на-Амуре реконструируют главный стадион
Потерявшегося питомца жители Хабаровского края смогут найти быстрее
Новые ливневки сделают в Хабаровске для спасения улиц от подтопления
Шантары в Хабаровском крае теперь доступны в мобильном приложении
Обстановка в Хабаровске 15 июля 2020 года: отключения воды, заболеваемость
В Хабаровске осудят подозреваемого в убийстве и сожжении человека
В Хабаровске временно изменятся три автобусных маршрута
В ЕАО поваленные ветром деревья разрушили дома
Обстановка в Хабаровском крае на 15 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
В Хабаровске разрешили запустить пешеходный фонтан
Родителям в ЕАО выписали штраф за купающихся детей
Власти Хабаровска озабочены выпадением детей из окон