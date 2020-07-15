15 Июль 2020 2020-07-15T03:48:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске временно изменятся три автобусных маршрута. Корректировки вносят в связи с аварийными работами. По предварительной информации, провести их собираются 15 и 17 июля на пересечении улиц Ким Ю Чена и Льва Толстого.

- Изменения маршрутов коснутся автобусов №№21, 29П и 58, - рассказали в городском управлении промышленности, транспорта и связи. - Автобусы муниципальных маршрутов регулярных перевозок №№ 21 и 58 при следовании от конечного пункта «Площадь имени Ленина» будут двигаться по маршруту: улица Пушкина - Амурский бульвар - улица Гайдара - улица Карла Маркса - далее по существующему маршруту.

Отметим также, что автобусы рейса №29П, следующие от остановки «Музыкальный театр» в центр города, будут двигаться по маршруту: улица Карла Маркса - улица Пушкина (с остановкой на площади имени Ленина) - Амурский бульвар - улица Льва Толстого - Амурский бульвар - далее по существующему маршруту.

Жителям города приносят извинения за доставленные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU