Обстановка в Хабаровске 15 июля 2020 года: отключения воды, заболеваемость

15 Июль 2020 2020-07-15T03:47:28+03:00

До 26 июля горячей воды не будет в домах в Железнодорожном, Краснофлотском, Центральном и Кировском районах

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В Хабаровске в домах зоны обслуживания ХТЭЦ-3 нет горячей воды. Ограничение на подачу ресурса будет действовать с 13 по 26 июля. Причина тому - ремонт оборудования. Преимущественно горячей воды не будет у потребителей, проживающих в Железнодорожном, Краснофлотском, Центральном и Кировском районах.

- Также до сегодняшнего дня продолжается ремонт трубопроводов и арматуры тепловой сети котельной по улице Мельничная, 27 А. Без горячей воды остаются жители микрорайона Красная речка. Всего в городе горячая вода не подается в 1830 жилых домов и социальных объектов, - прокомментировали в городской администрации.

Отметим также, что по данным на 13 июля, в городе за сутки COVID-19 диагностировали у 61 жителя города. Всего заболевших с начала пандемии в краевом центре - 4263 человека. Горожан призывают соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU