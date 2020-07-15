15 Июль 2020 2020-07-15T03:45:46+03:00

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В Хабаровске осудят подозреваемого в убийстве и сожжении человека. По версии следствия, преступление случилось в январе 2020 года. Фигурант находился в квартире своего знакомого в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший и подозреваемый поссорили, во время конфликта второй нанес телесные повреждения оппоненту. Потом он облил мужчину спиртом и поджег.

- Смерть потерпевшего наступила в результате термического ожога. На сегодняшний день обвинительное заключение по уголовному делу направлено в Хабаровский краевой суд для рассмотрения по существу, - рассказали в пресс- службе краевой прокуратуры.

За данное преступление предусмотрено максимальное наказание - лишение свободы на срок от восьми до 20 лет. Также суд может назначить пожизненное лишение свободы. Напомним, уголовное дело в отношении мужчины расследовали по статье «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное с особой жестокостью».

ИСТОЧНИК KP.RU