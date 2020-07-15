2020-07-15T03:42:47+03:00
Общество

Шантары в Хабаровском крае теперь доступны в мобильном приложении

Это стало возможным благодаря гранту Русского географического общества
Александр ШТААЛЬ
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Шантары в Хабаровском крае теперь доступны в мобильном приложенииШантары в Хабаровском крае теперь доступны в мобильном приложенииФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
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Национальный парк «Шантарские острова» теперь доступен в мобильном приложении. Это стало возможным благодаря гранту Русского географического общества. Теперь каждый желающий сможет увидеть красоту здешних мест в своем телефоне. Для этого просто нужно скачать мобильное приложение в Play-маркете на Android.

Приложение сделали мультиязычным. Получать информацию можно будет как на русском языке, так и на английском. Над реализацией этого проекта сотрудники «Заповедного Приамурья» работали почти год.

- В приложении есть описание каждого острова и интересных объектов, которые занесли на интерактивную карту. Также подготовили несколько информационных статей по истории, природным условиям, а также справочную информацию о фоновых видах растительного и животного мира охраняемой территории. Здесь же подборка фотографий, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Приложение по Шантарским островам бесплатное, скачать его можно в Play-маркете Google по ключевым словам «Шантарские острова» или по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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