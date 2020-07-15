15 Июль 2020 2020-07-15T03:41:39+03:00

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Новые ливневки сделают в Хабаровске для спасения улиц от подтопления во время дождя. Работы проведут в Индустриальном и Железнодорожном районах. Планируют начать их в следующем году.

- На сегодняшний день наиболее подтапливаемые участки - это частный сектор в районе строящегося дворца единоборств имени Василия Ощепкова на улице Шевчука. Также под воду уходят территории рядом с домами №113 по улице Павла Морозова, №22 по улице Кубяка, близ жилмассива на перекрестке Краснореченская-Прогрессивная, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Отметим также, что стоимость новой системы ливневок оценивают примерно в 200 миллионов рублей. При этом специалисты отмечают, что все будет зависеть от проекта, к созданию которого приступят в ближайшее время. Отметим также, что работу нужно выполнить, ведь без ливневки дорога долго не прослужит - пострадают и бордюры, и фундаменты домов.

ИСТОЧНИК KP.RU