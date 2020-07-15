15 Июль 2020 2020-07-15T03:39:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Комсомольске-на-Амуре реконструируют главный стадион «Авангард». Старт работ запланировали на 2021 год, продлятся они до 2023 года. Рабочие отремонтируют подтрибунные помещения, раздевалки и легкоатлетический манеж. Кроме того, собираются полностью заменить коммуникации - системы отопления, водопровод и вентиляцию. Также установят новые окна и двери, обновят и фасад спортивного сооружения.

- На стадионе планируют перестроить северную трибуну, которая находится в аварийном состоянии и не работает. После работ на всех трибунах количество мест сократится, зато появятся специальные места для маломобильных граждан, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

На футбольном поле уложат искусственный газон, установят новое табло. Также сделают современное освещение с энергосберегающими лампами и оборудуют ополнительные парковочные места. На реконструкцию собираются потратить более 500 миллионов рублей. Пока решается вопрос с тренировками спортсменов во время реконструкции главного стадиона города.

ИСТОЧНИК KP.RU