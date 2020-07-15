2020-07-15T03:39:53+03:00
Общество

В Комсомольске-на-Амуре реконструируют главный стадион

Старт работ запланирован на 2021 год
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Комсомольске-на-Амуре реконструируют главный стадионВ Комсомольске-на-Амуре реконструируют главный стадионФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
Изменить размер текста:

В Комсомольске-на-Амуре реконструируют главный стадион «Авангард». Старт работ запланировали на 2021 год, продлятся они до 2023 года. Рабочие отремонтируют подтрибунные помещения, раздевалки и легкоатлетический манеж. Кроме того, собираются полностью заменить коммуникации - системы отопления, водопровод и вентиляцию. Также установят новые окна и двери, обновят и фасад спортивного сооружения.

- На стадионе планируют перестроить северную трибуну, которая находится в аварийном состоянии и не работает. После работ на всех трибунах количество мест сократится, зато появятся специальные места для маломобильных граждан, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

На футбольном поле уложат искусственный газон, установят новое табло. Также сделают современное освещение с энергосберегающими лампами и оборудуют ополнительные парковочные места. На реконструкцию собираются потратить более 500 миллионов рублей. Пока решается вопрос с тренировками спортсменов во время реконструкции главного стадиона города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Афанасий Полятинский из Якутии стал «Человеком года» Почты России
Памятник-музей с 92-летней историей отреставрируют в ЕАО
В Хабаровском крае Сбербанк открывает летнюю цифровую школу для преподавателей вузов
Псевдоцелительница с помощью носка выманила деньги у хабаровчанки
В Комсомольске-на-Амуре реконструируют главный стадион
Потерявшегося питомца жители Хабаровского края смогут найти быстрее
Новые ливневки сделают в Хабаровске для спасения улиц от подтопления
Шантары в Хабаровском крае теперь доступны в мобильном приложении
Обстановка в Хабаровске 15 июля 2020 года: отключения воды, заболеваемость
В Хабаровске осудят подозреваемого в убийстве и сожжении человека
В Хабаровске временно изменятся три автобусных маршрута
В ЕАО поваленные ветром деревья разрушили дома
Обстановка в Хабаровском крае на 15 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
В Хабаровске разрешили запустить пешеходный фонтан
Родителям в ЕАО выписали штраф за купающихся детей
Власти Хабаровска озабочены выпадением детей из окон