Псевдоцелительница с помощью носка выманила деньги у хабаровчанки
В полицию за помощью обратилась 82-летняя хабаровчанка. Женщина имела неосторожность рассказать о своих проблемах со здоровьем псевдоцелительнице. Познакомилась злоумышленница с пенсионеркой на улице Аксенова, недалеко от дома горожанки.
- Сначала завязался непринужденный разговор, потом уличная целительница задала несколько вопросов о самочувствии пенсионерки, поинтересовалась проблемами со здоровьем. При этом она смогла убедить горожанку в излечении, если та выполнит все ее указания, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Злоумышленница велела женщине принести завернутые в носок все сбережения. Заявительница так и сделала - передала целительнице для обряда 185 тысяч рублей. А после сеанса оздоровления она обнаружила в носке вместо купюр резаную бумагу.
Подозреваемую уже задержали. В отношении нее расследуют уголовное дело по статье «Мошенничество». Наказание за это - лишение свободы на срок до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU