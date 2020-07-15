Псевдоцелительница с помощью носка выманила деньги у хабаровчанки

15 Июль 2020 2020-07-15T03:38:14+03:00

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В полицию за помощью обратилась 82-летняя хабаровчанка. Женщина имела неосторожность рассказать о своих проблемах со здоровьем псевдоцелительнице. Познакомилась злоумышленница с пенсионеркой на улице Аксенова, недалеко от дома горожанки.

- Сначала завязался непринужденный разговор, потом уличная целительница задала несколько вопросов о самочувствии пенсионерки, поинтересовалась проблемами со здоровьем. При этом она смогла убедить горожанку в излечении, если та выполнит все ее указания, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Злоумышленница велела женщине принести завернутые в носок все сбережения. Заявительница так и сделала - передала целительнице для обряда 185 тысяч рублей. А после сеанса оздоровления она обнаружила в носке вместо купюр резаную бумагу.

Подозреваемую уже задержали. В отношении нее расследуют уголовное дело по статье «Мошенничество». Наказание за это - лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU