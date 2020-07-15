Памятник-музей с 92-летней историей отреставрируют в ЕАО

15 Июль 2020 2020-07-15T03:50:25+03:00

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В Еврейской автономии отреставрируют памятник-музей, сооруженный в честь Волочаевских боев в 1928 году. Деньги на ремонт выделили в Министерстве культуры РФ в сумме 26,2 миллиона рублей.

Изначально это был памятник-школа. В 1936 году в Хабаровском крайисполкоме решили провести капитальный ремонт здания и организовали в нем музей истории Волочаевского боя. В 1938 году памятник-музей в Волочаевке был открыт.

- Работал музей в здании памятника до начала 90-х годов прошлого столетия. Потом его закрыли. Последний ремонт здесь делали более 30 лет назад. Сейчас внутренняя отделка помещений полностью разрушена, частично утрачены элементы скульптурной композиции, установленной на крыше здания, нет окон и дверей, в плохом состоянии фундамент и отмостка, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Работы планируют провести уже в этом году. Завершиться они должны к 1 октября 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU