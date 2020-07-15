2020-07-15T08:16:45+03:00
Общество

На границе Хабаровского края и ЕАО задержали партию коров-нелегалов

На территорию края пытались ввезти 49 голов рогатого скота без ветеринарно-сопроводительных документов
Александр ШТААЛЬ
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На границе Хабаровского края и ЕАО задержали партию коров-нелегаловНа границе Хабаровского края и ЕАО задержали партию коров-нелегаловФото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО
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На границе Хабаровского края и ЕАО задержали партию коров-нелегалов. По предварительной информации, живой груз без ветеринарно- сопроводительных документов обнаружили на мосту, когда машина перевозила скот через реку Амур.

- Во время проверки выяснили, что перевозил коров глава крестьянско-фермерского хозяйства. Он направлялся из Забайкальского края в Приморье. В его грузовом автомобиле было 49 голов крупного рогатого скота. Ни на одно животное не было ветеринарно-сопроводительных документов, - рассказали в пресс- службе регионального управления Россельхознадзора.

Из-за отсутствия документов в отношении главы КФХ началось административное разбирательство. По его итогам нарушителю выписали штраф.

Напомним, живые животные входят в перечень подконтрольных государственной ветеринарной службе товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами, которые оформляются в том числе на основании осмотра животных при переходе права собственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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