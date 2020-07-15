В Биробиджане отмечают снижение уровня в реке Бира Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджане отмечают снижение уровня в реке Бира. На сегодняшний день вода спустилась ниже поймы на два сантиметра. К слову, в областном центре гидрологическая обстановка в норме. Тенденция к снижению уровня воды, по прогнозам, будет наблюдаться и дальше.

- Тем не менее силы и средства города продолжают функционировать в режиме повышенной готовности. Сотрудники мэрии проводят мониторинг гидрологической обстановки на территории города, объезжают поселки, которые подвержены подтоплению, - рассказали в пресс -службе городской администрации.

Жителей и гостей областной столицы убедительно просят быть осторожными. Если вам потребуется помощь, пожалуйста, звоните в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру «101». Напомним, телефон Единой дежурно -диспетчерской службы Биробиджана: 2-22-85, службы спасения: «112».