2020-07-15T08:13:59+03:00
Звезды

Школьники из Хабаровского края проедут по «Золотому кольцу России»

Достопримечательности увидят больше 300 ребят
Александр ШТААЛЬ
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Школьники из Хабаровского края проедут по «Золотому кольцу России»Школьники из Хабаровского края проедут по «Золотому кольцу России»Фото: Правительство Хабаровского края
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Школьники из Хабаровского края проедут по «Золотому кольцу России». В 2020 году достопримечательности увидят больше трехсот ребят, которые стали участниками культурно-просветительских программ Национального проекта «Культура».

- Среди юных путешественников дети в возрасте 10-17 лет из разных муниципальных районов. Вояж состоится осенью, - рассказали в комитете по туризму министерства культуры Хабаровского края. - Среди этих школьников отличники учебы, победители олимпиад и дети из малоимущих и многодетных семей.

Для ребят разработали четыре маршрута: «Моя Москва», «Москва - Золотое кольцо», «Город-герой Ленинград» и «Императорский маршрут». Ребята увидят достопримечательности Москвы, Санкт- Петербурга, Переславль-Залесского, Ярославля, Тюмени и Тобольска. К слову, поездка состоится при условии благоприятной эпидемиологической обстановки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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