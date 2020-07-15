2020-07-15T08:12:49+03:00
Общество

Заявки на субсидии начнут принимать от сельхозкооперативов под Хабаровском

Обращения принимают в администрации Хабаровского района
Александр ШТААЛЬ
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Заявки на субсидии начнут принимать от сельхозкооперативов под ХабаровскомЗаявки на субсидии начнут принимать от сельхозкооперативов под ХабаровскомФото: Мария ЛЕНЦ
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Заявки на субсидии начнут принимать от сельхозкооперативов Хабаровского района. Обращения можно подать с 28 июля по 31 августа 2020 года в районной администрации. Субсидии будут предоставлять на развитие сельскохозяйственной кооперации, в том числе развитие центров сельскохозяйственной кооперации.

- Деньги можно будет направить на покупку, строительство, ремонт, реконструкцию или модернизацию производственных объектов. Также можно будет приобрести и установить оборудование и технику, специализированный транспорт. За счет субсидии также уплачивают часть взносов по договорам лизинга, - рассказали в районной администрации.

Подробнее о том, какие документы нужно предоставить, каков порядок предоставления субсидии, можно узнать на сайте районной администрации. Напомним, в этом году на развитие сельхозкооперации администрация района предусмотрела 3,4 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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