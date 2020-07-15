2020-07-15T04:45:54+03:00
Общество

Потерявшегося питомца жители Хабаровского края смогут найти быстрее

Краевые депутаты обратятся в Минсельхоз с просьбой ускорить введение в стране идентификации и учета кошек и собак
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
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Среди бродячих животных все еще много домашних, выкинутых нерадивыми хозяевами на улицу и метка в таком случае поможет привлечь к ответственности горе-владельцаСреди бродячих животных все еще много домашних, выкинутых нерадивыми хозяевами на улицу и метка в таком случае поможет привлечь к ответственности горе-владельцаФото: Ксения ТУРТЫГИНА
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На заседании постоянного комитета думы по вопросам строительства, ЖКХ и ТЭК депутаты рассмотрели обращение к министру сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрию Патрушеву по вопросу скорейшей разработки и принятия нормативного правового акта, регламентирующего идентификацию и учет домашних животных, в частности собак.

Как отметил Александр Бруско, председатель комитета, с 1 января этого года вступили в силу отдельные положения Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Например, установлены новые правила обращения с безнадзорными животными по схеме «отлов – стерилизация – вакцинация – возврат в прежнее место обитания с не снимаемой меткой».

Однако вопрос идентификации домашних питомцев пока не проработан. Готовая схема есть – учет племенных сельскохозяйственных животных. Благодаря этой системе, можно быстро и достоверно установить, кому принадлежит животное.

- Во многих случаях необходимо быстро и точно получить информацию для возврата потерявшихся собак владельцам, – говорит Александр Бруско. – Также из-за отсутствия достоверных сведений о собственнике собаки затруднительно привлечь к ответственности владельцев, не соблюдающих требования к содержанию животных. Многие граждане допускают неконтролируемый и не обеспечивающий безопасности людей выгул собак.

Согласно перечню видов животных, утвержденного Минсельхозом, требования идентификации распространяются на кошек и собак в том числе. Однако до настоящего времени нормативный правовой акт, регламентирующий вопросы осуществления идентификации и учета, не принят. Краевые депутаты планируют в конце июля на заседании думы рассмотреть обращение к министру сельского хозяйства.

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