Потерявшегося питомца жители Хабаровского края смогут найти быстрее
На заседании постоянного комитета думы по вопросам строительства, ЖКХ и ТЭК депутаты рассмотрели обращение к министру сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрию Патрушеву по вопросу скорейшей разработки и принятия нормативного правового акта, регламентирующего идентификацию и учет домашних животных, в частности собак.
Как отметил Александр Бруско, председатель комитета, с 1 января этого года вступили в силу отдельные положения Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Например, установлены новые правила обращения с безнадзорными животными по схеме «отлов – стерилизация – вакцинация – возврат в прежнее место обитания с не снимаемой меткой».
Однако вопрос идентификации домашних питомцев пока не проработан. Готовая схема есть – учет племенных сельскохозяйственных животных. Благодаря этой системе, можно быстро и достоверно установить, кому принадлежит животное.
- Во многих случаях необходимо быстро и точно получить информацию для возврата потерявшихся собак владельцам, – говорит Александр Бруско. – Также из-за отсутствия достоверных сведений о собственнике собаки затруднительно привлечь к ответственности владельцев, не соблюдающих требования к содержанию животных. Многие граждане допускают неконтролируемый и не обеспечивающий безопасности людей выгул собак.
Согласно перечню видов животных, утвержденного Минсельхозом, требования идентификации распространяются на кошек и собак в том числе. Однако до настоящего времени нормативный правовой акт, регламентирующий вопросы осуществления идентификации и учета, не принят. Краевые депутаты планируют в конце июля на заседании думы рассмотреть обращение к министру сельского хозяйства.