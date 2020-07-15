2020-07-15T05:36:10+03:00
Общество

В Хабаровском крае Сбербанк открывает летнюю цифровую школу для преподавателей вузов

Обучение пройдут преподаватели лучших учебных заведений региона
Евгения МОЛОТОВА
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Занятия будут проходить в режиме онлайнЗанятия будут проходить в режиме онлайн
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С 9 июля по 30 августа преподаватели вузов ИТ-направлений смогут бесплатно повысить свою квалификацию в летней цифровой школе Сбербанка. Для обучения будет доступно три трека: Data Science, Data Engineering и Java Development. Всего в Хабаровском крае курсы смогут пройти 29 человек – преподаватели шести ведущих вузов региона (ТОГУ, РАНХиГС, ДВГУПС, АмГПГУ, КнАГУ, ХГУЭП). По итогам участники получат удостоверение о повышении квалификации.

Обучение будет проходить в формате онлайн. Преподавать в цифровой школе будут специалисты из Центра исследования и управления данными Сбербанка и Корпоративного университета Сбербанка.

- Сбербанк в Хабаровском крае всегда сотрудничал с вузами. Для нас это очень важное стратегическое партнерство, - отмечает Наталья Красулина, управляющий Хабаровским отделением Сбербанка. Мы заинтересованы в системной работе как со студентами, так и с преподавательским составом. Преподаватели будут обучаться по самым актуальным технологическим направлениям, и в дальнейшем они смогут применить полученные знания в процессе работы со студентами.

Сбербанк последовательно инвестирует в повышение качества и доступности образования. Особое внимание уделяется развитию цифровых навыков, сохраняющих свою актуальность в будущем.

Так в сентябре этого года в Тихоокеанском государственном университете стартует программа магистратуры «Аналитика больших данных» по направлению «Информационные системы и технологии». Сейчас на нее ведется прием абитуриентов.

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