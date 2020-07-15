2020-07-15T05:51:53+03:00
Общество

Афанасий Полятинский из Якутии стал «Человеком года» Почты России

Главную награду компании он получил их рук генерального директора Почты России Максима Акимова во время праздничного концерта в Москве
Евгения МОЛОТОВА
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Афанасий Полятинский доставил почту жителям десяти отдаленных сел в Якутии, преодолев значительную часть дороги пешкомАфанасий Полятинский доставил почту жителям десяти отдаленных сел в Якутии, преодолев значительную часть дороги пешкомФото: Почта России
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Весной 2019 года Афанасий Полятинский доставил почту жителям десяти отдаленных сел в Якутии, преодолев значительную часть дороги пешком. От Сангара до ближайшего посёлка Кальвица первые 30 км шёл через реку, по колено в воде. На отдельных участках пути ему оказывали помощь сотрудники местных администраций и неравнодушные жители наслегов Кобяйского района. Почтовый маршрут до самого дальнего села Сайылык у него занял десять дней, а протяженность маршрута без малого 350 километров.

Героем себя обладатель награды не считает. По его словам, в сезон распутицы в таежных районах России часто возникают внештатные ситуации, справиться с которыми можно только такими действиями.

-Спасибо большое, но эта награда - не только моя заслуга, но и многих людей, которые мне помогали – глав муниципальных образований нашего района, и я хочу сказать им спасибо, – отметил во время награждения Афанасий Полятинский.

«Человек года» – корпоративная награда АО «Почта России», которая ежегодно вручается за самые значимые достижения и поступки. К почетной премии прилагается материальное поощрение в размере 300 тысяч рублей.

В этом году День российской почты особенный – в условиях пандемии компания продолжила оказывать услуги и оперативно предоставила клиентам новые дистанционные сервисы.

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