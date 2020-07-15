15 Июль 2020 2020-07-15T08:06:23+03:00

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В Хабаровске сдали проблемные долгострои в Железнодорожном и Краснофлотском районах. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдали на здания по улице Декабристов и в районе улицы Тихоокеанской.

В региональном минстрое уточнили, что в районе улицы Декабристов у застройщика остался еще один проблемный дом. Его собираются сдать к осени. Пока здесь нужно подвести инженерные системы, выполнить отделку мест общего пользования. К слову, у застройщика, чьи объекты находятся на улице Тихоокеанской, есть еще несколько проблемных малоэтажных домов.

Отметим также, что в крае пока остаются около 20 проблемных объектов. Не исполнены договоры около полутора тысяч участников долевого строительства. При этом до конца года собираются ввести в эксплуатацию девять недостроенных домов общей площадью 25 тысяч квадратных метров. Напомним, для решения проблем с долгостроями в крае создали Фонд по защите прав обманутых дольщиков. Он будет аккумулировать средства на достройку, а в ряде случаев производить выплаты гражданам.

ИСТОЧНИК KP.RU