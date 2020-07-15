От гибели спасли в ЕАО феноменальных птенцов

15 Июль 2020 2020-07-15T09:20:27+03:00

Они чуть не стали добычей собак и кошек, но их вовремя вернули в гнездо

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Двух птенцов голубой сороки спасли от неминуемой гибели в Биробиджане. Спасателям о них сообщили очевидцы. Со слов звонивших, они заметили малышей в Сквере пограничников. Птенцы выглядели обессилевшими, не пищали, не двигались и легко могли стать добычей уличных собак или кошек. Спасатели найденышей отнесли в гнездо, где находились их собратья. Взрослых птиц поблизости не было.

- Голубые сороки - очень интересный вид птиц. Это зоогеографический феномен, потому что ее популяции обитают на большом расстоянии друг от друга: на юго-западе Европы и на востоке (в южном Прибайкалье, Забайкалье, на юге Дальнего Востока России, в Китае, Корее, Японии, северо-востоке Монголии), - рассказала Лина Капитонова, сотрудник Института комплексного анализа региональных проблем.

Отметим также, что орнитологи назвали поступок спасателей правильным. Местным жителям также напоминают, что найденных птенцов ни в коем случае нельзя забирать домой птенцов. Найдите их гнезда и верните малышей родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU