В Хабаровском крае жара сменится грозами, ливнями и сильным ветром

15 Июль 2020 2020-07-15T09:39:40+03:00

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В Хабаровском крае ожидаются грозы, ливни. Такой прогноз дали синоптики на период с 15 по 31 июля. Также в крае будет кратковременное усиление ветра порывами до 20-25 м/с.

- Такая метообстановка может способствовать возникновению аварийных ситуаций на электросетях, возможны перебои с подачей электроэнергии. Не исключена вероятность нарушений в работе объектов ЖКХ, - рассказали в пресс- службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Из-за обильных осадков могут случаться кратковременные подтопления придворовых территорий, размыв дорожного покрытия. Жителей региона убедительно просят проявить бдительность при передвижении во время непогоды, по возможности откладывать поездки на автомобилях. На сегодняшний день силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU