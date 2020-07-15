2020-07-15T09:39:40+03:00
Общество

В Хабаровском крае жара сменится грозами, ливнями и сильным ветром

Региона окажется во власти непогоды с 15 по 31 июля
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровском крае жара сменится грозами, ливнями и сильным ветромВ Хабаровском крае жара сменится грозами, ливнями и сильным ветромФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае ожидаются грозы, ливни. Такой прогноз дали синоптики на период с 15 по 31 июля. Также в крае будет кратковременное усиление ветра порывами до 20-25 м/с.

- Такая метообстановка может способствовать возникновению аварийных ситуаций на электросетях, возможны перебои с подачей электроэнергии. Не исключена вероятность нарушений в работе объектов ЖКХ, - рассказали в пресс- службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Из-за обильных осадков могут случаться кратковременные подтопления придворовых территорий, размыв дорожного покрытия. Жителей региона убедительно просят проявить бдительность при передвижении во время непогоды, по возможности откладывать поездки на автомобилях. На сегодняшний день силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Комсомольске продолжается ремонт Комшоссе
В Хабаровске после гибели ребенка в реке возбудили уголовное дело
В Хабаровске обновят стадионы «Заря» и «Юность»
В Хабаровске к осени исчезнут пробки и на улице Краснореченская
В Хабаровском крае жара сменится грозами, ливнями и сильным ветром
От гибели спасли в ЕАО феноменальных птенцов
В Хабаровске сдали проблемные долгострои
Заявки на субсидии начнут принимать от сельхозкооперативов под Хабаровском
Школьники из Хабаровского края проедут по «Золотому кольцу России»
В Биробиджане отмечают снижение уровня в реке Бира
На границе Хабаровского края и ЕАО задержали партию коров-нелегалов
Афанасий Полятинский из Якутии стал «Человеком года» Почты России
Памятник-музей с 92-летней историей отреставрируют в ЕАО
В Хабаровском крае Сбербанк открывает летнюю цифровую школу для преподавателей вузов
Псевдоцелительница с помощью носка выманила деньги у хабаровчанки
В Комсомольске-на-Амуре реконструируют главный стадион
Потерявшегося питомца жители Хабаровского края смогут найти быстрее
Новые ливневки сделают в Хабаровске для спасения улиц от подтопления
Шантары в Хабаровском крае теперь доступны в мобильном приложении
Обстановка в Хабаровске 15 июля 2020 года: отключения воды, заболеваемость
В Хабаровске осудят подозреваемого в убийстве и сожжении человека
В Хабаровске временно изменятся три автобусных маршрута
В ЕАО поваленные ветром деревья разрушили дома
Обстановка в Хабаровском крае на 15 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
В Хабаровске разрешили запустить пешеходный фонтан
Родителям в ЕАО выписали штраф за купающихся детей
Власти Хабаровска озабочены выпадением детей из окон