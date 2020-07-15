2020-07-15T09:55:06+03:00
Общество

В Хабаровске обновят стадионы «Заря» и «Юность»

На одном из них уже сделали современное футбольное поле
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске обновят стадионы «Заря» и «Юность»В Хабаровске обновят стадионы «Заря» и «Юность»Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Хабаровске обновят стадионы «Заря» и «Юность». Например, на «Юности» уже сделали футбольное поле, играть на котором спортсмены смогут в ближайшее время. К слову, в последний раз поле здесь меняли в 2004 году.

- На демонтаж, покупку и укладку нового покрытия, а также проведение благоустройства на стадионе потратили больше 10 миллионов рублей, - прокомментировал Алексей Подгорный, заместитель начальника городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению.

До конца августа обновят стадион «Заря» в поселке имени Горького. Работы обойдутся в сумму порядка шести с половиной миллионов рублей. Деньги потратят в том числе на установку композитных ливнестоков по периметру поля, устройство двух ливневых колодцев, замену асфальтового покрытия под легкоатлетические беговые дорожки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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