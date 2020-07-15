В Хабаровске после гибели ребенка в реке возбудили уголовное дело

В Хабаровске возбудили уголовное дело после гибели ребенка. По предварительной информации, 9-летний мальчик утону в реке Амур во время купания. Происшествие случилось в районе центральной набережной краевой столицы.

- Уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности». На месте происшествия работала следственно- оперативная группа, - прокомментировали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

На сегодняшний день следователи выясняют обстоятельства инцидента, причины, по которым малолетний находился возле реки без сопровождения взрослых. Расследование уголовного дела продолжается.

Родителей убедительно просят быть внимательнее относиться к детям, не оставлять их одних, объяснять где можно проводить время без риска для жизни.