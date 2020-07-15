15 Июль 2020 2020-07-15T10:25:38+03:00

В Хабаровске к осени исчезнут пробки и на улице Краснореченская Фото: Администрация Хабаровска

В целом в Хабаровске больше половины дорог сделали безопасными и качественными

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В Хабаровске больше половины трасс отремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». На сегодняшний день, работы идут на улице Шелеста. Там расширяют проезжую часть, устанавливают бордюры, обустраивают ливневую канализацию.

- Работы идут и на улице Николаевской, расположенной в частном секторе параллельно Шелеста. Здесь укладывают асфальт, рабочие ставят бордюры, делают ливневку открытого типа, монтируют линию наружного освещения, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Ремонтируют участок дороги на перекрестке улиц Выборгская и Карла Маркса. К осени исчезнут пробки на улице Краснореченская, где с весны вовсю идут работы. Здесь обустраивают ливневки и тротуары, переносят инженерные сети. Работы планируют завершить к 10 октября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU