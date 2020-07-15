В Комсомольске продолжается ремонт Комшоссе
В Комсомольске -на- Амуре 15 июля возобновили реконструкцию одной из важнейших городских магистралей - Комсомольского шоссе. Новый подрядчик уже начал укладывать первый слой асфальта на первой половине проезжей части. Рабочим предстоит уложить три слоя асфальта. Первые 660 тонн подрядчик уложит сегодня- завтра.
- После завершения укладки первого слоя автомобильное движение направят на левую сторону Комшоссе (по ходу движения на Дземги), а на правой будут отсыпать полотно автомобильной дороги, - рассказали в пресс- службе городской администрации.
Отметим также, что на шоссе продолжают бетонировать опорные стенки, возводить канализационно- насосную станцию. Также рабочие займутся подготовкой основания под тротуары, обустройством тротуаров и опор уличного освещения.
ИСТОЧНИК KP.RU