2020-07-15T12:36:05+03:00
Общество

В Комсомольске продолжается ремонт Комшоссе

На одной из важнейших городских магистралей работы возобновились 15 июля
Александр ШТААЛЬ
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В Комсомольске продолжается ремонт КомшоссеВ Комсомольске продолжается ремонт КомшоссеФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске -на- Амуре 15 июля возобновили реконструкцию одной из важнейших городских магистралей - Комсомольского шоссе. Новый подрядчик уже начал укладывать первый слой асфальта на первой половине проезжей части. Рабочим предстоит уложить три слоя асфальта. Первые 660 тонн подрядчик уложит сегодня- завтра.

- После завершения укладки первого слоя автомобильное движение направят на левую сторону Комшоссе (по ходу движения на Дземги), а на правой будут отсыпать полотно автомобильной дороги, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Отметим также, что на шоссе продолжают бетонировать опорные стенки, возводить канализационно- насосную станцию. Также рабочие займутся подготовкой основания под тротуары, обустройством тротуаров и опор уличного освещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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