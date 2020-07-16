16 Июль 2020 2020-07-16T05:29:52+03:00

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Пожилая хабаровчанка добилась штрафа для оператора за подключенный интернет и IP-телефонию. Она заметила, что абонентская плата за стационарный телефон увеличилась. Случилось это сразу после того, как на линии связи провели ремонт.

- Выяснилось, что ремонт проводили по ее же жалобе на ухудшение качества услуги связи. Пришедшие на диагностику специалисты объяснили горожанке, что сети изношены и нужно их поменять. Также предложили заключить новый договор об оказании услуг связи, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Пенсионерка подумала, что оператор связи просто устранит неисправности, и подписала документ. Она не предполагала, что ей подключат также IP-телефонию, предоставляющую доступ к конференц-связи, и включат расходы на аренду роутера, обеспечивающего предоставление услуги. Оказание услуги признали незаконным - до заключения договора женщина не подала заявление на подключение услуг. За выявленные нарушения организации выписали штраф в 25 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU